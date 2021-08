Bari, focolaio in un campo scout a Noci: 27 ragazzi e adulti positivi su 50 partecipanti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Hanno eseguito i tamponi sui partecipanti, scoprendo che 27 di loro – ragazzi e adulti – su un totale di 50 persone sono risultati positivi al coronavirus. Succede in un campo scout a Noci, nel Barese, dove il sindaco Domenico Nisi con un post su Facebook ha comunicato che “la situazione è attenzionata con estremo scrupolo da parte del Dipartimento di Prevenzione che ha già avvertito gli interessati e dato disposizioni circa lo stato di isolamento fiduciario di tutte le famiglie interessate”. Il sindaco, rivolgendosi anche a coloro che sono risultati negativi, chiede di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Hanno eseguito i tamponi sui, scoprendo che 27 di loro –– su un totale di 50 persone sono risultatial coronavirus. Succede in un, nel Barese, dove il sindaco Domenico Nisi con un post su Facebook ha comunicato che “la situazione è attenzionata con estremo scrupolo da parte del Dipartimento di Prevenzione che ha già avvertito gli interessati e dato disposizioni circa lo stato di isolamento fiduciario di tutte le famiglie interessate”. Il sindaco, rivolgendosi anche a coloro che sono risultati negativi, chiede di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari focolaio Incendio in azienda di materie plastiche ad Altamura, verifiche Arpa sulla qualità dell'aria. La sindaca: 'Attendiamo dati' I vigili del fuoco, spiega, sono al momento ancora presenti sul posto 'al fine di scongiurare qualsiasi altro focolaio'. Dal rogo si è sprigionata una densa nube di fumo nero che si è diffusa anche ...

Bari, Mignani: 'In ritiro combattuto contro i fantasmi' Il Bari ha dovuto riorganizzare il ritiro dopo i numerosi casi di positività nel gruppo squadra. Un ritiro anomalo, segnato da un focolaio di 10 positivi al Covid19 nel gruppo squadra, che ha costretto ...

