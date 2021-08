Arisa lascia Amici di Maria De Filippi | arriva la sua reazione sui social

(Di mercoledì 4 agosto 2021) LadiNelle ultime ore si è a lungo parlato di. Come sappiamo infatti l’esuberante e amata cantante nell’ultimo anno ha partecipato addiDein qualità di insegnante di canto, ottenendo un enorme successo. Naturalmente in molti si aspettavano che l’artista anche per la prossima edizione del talent, L'articolo proviene da Novella 2000.

Anna PettinelliAmici , è questa la notizia (non confermata) lanciata dal settimanale Chi diretto da Alfonso ... oltre(al suo posto Lorella Cuccarini), potrebbe dire addio anche Anna ...Amici: ecco perché Sono novità delle ultime ore quelle che stanno scuotendo i fan di Amici , il talent show di Maria De Filippi che da più di vent'anni è fucina di talenti del canto e ...Aria di cambiamenti ad Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5. In queste ore circolano le primissime anticipazioni su quell ...Maria De Filippi rivoluziona tutto per la ventunesima edizione del suo talent: Anna Pettinelli non farà più parte della squadra, ecco perché.