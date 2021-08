Antonio Pennacchi, si è spento lo scrittore “fasciocomunista” vincitore del Premio Strega (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo scorso 3 agosto nella casa di Latina, si è spento lo scrittore “fasciocomunista” Antonio Pennacchi. Lui, vincitore del Premio Strega con “Canale Mussolini“. Antonio Pennacchi, il Premio Strega “fasciocomunista” Si è spento all’età di 71 anni lo scrittore Antonio Pennacchi, fervido attivista politico prima tra le fila del MSI e poi tra quelle del Partito marxista-leninista italiano. È il 1983 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo scorso 3 agosto nella casa di Latina, si èlo. Lui,delcon “Canale Mussolini“., il” Si èall’età di 71 anni lo, fervido attivista politico prima tra le fila del MSI e poi tra quelle del Partito marxista-leninista italiano. È il 1983 ...

Advertising

Radio3tweet : C’è tutto il bene e tutto il male del mondo in ognuno di noi, scriveva, e la storia ci insegna a governarli. Ci ha… - OfficialASRoma : L’#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa dello scrittore Antonio Pennacchi, grande tifoso giallorosso, e si s… - RaiCultura : Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi - EricDrula : RT @DavLucia: Lei dice che la libertà in Italia,l’avrebbe tolta il fascismo? Ma in Italia non c’è mai stata la libertà, ai signori magari g… - cinzia_pietro : RT @Misurelli77: Antonio Pennacchi asfalta Salvini come lo faceva lui, nessuno!!! (Video del 2016) Fai buon viaggio Maestro Sei andato v… -