Spezia | cercasi un centrocampista | l’ultima idea arriva dalla Repubblica Ceca

Lo Spezia è alla ricerca di un centrocampista in grado di rinforzare la mediana. Nel mirino un mediano dello Sparta Praga. Niente follie per i rinnovi e per i nuovi acquisti. L'eccezione si chiama Tommaso Pobega, rientrato dal positivo prestito allo Spezia. Diego Farias, lo scorso anno protagonista con la maglia dello Spezia, si allena ad Assemini in cerca di una nuova squadra. Il Mago è pronto a salutare Cagliari e la Sardegna.