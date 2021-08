Simone Biles, la Reginetta delle Olimpiadi in una vesta umana: lezione di sport e di vita, quando la testa vale più dell’oro (Di martedì 3 agosto 2021) Simone Biles ha trovato un metodo alternativo, e forse più rilevante rispetto alle vittorie in serie, per essere ricordata come la Reginetta delle Olimpiadi di Tokyo 2021. In partenza si attendeva il filotto di successi da parte della statunitense, accreditata di cinque medaglie d’oro (come ai Mondiali 2019, in sostanza l’en-plein nella ginnastica artistica escludendo le parallele asimmetriche). A Giochi in corso, però, la 24enne si è trovata costretta a fare i conti con problemi psico-motori: si erano già palesati durante le qualifiche, sono esplosi durante la finale a squadre e quel salto al volteggio ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)ha trovato un metodo alternativo, e forse più rilevante rispetto alle vittorie in serie, per essere ricordata come ladi Tokyo 2021. In partenza si attendeva il filotto di successi da parte della statunitense, accreditata di cinque medaglie d’oro (come ai Mondiali 2019, in sostanza l’en-plein nella ginnastica artistica escludendo le parallele asimmetriche). A Giochi in corso, però, la 24enne si è trovata costretta a fare i conti con problemi psico-motori: si erano già palesati durante le qualifiche, sono esplosi durante la finale a squadre e quel salto al volteggio ...

