Sampdoria, parte l’asta per Damsgaard: l’Aston Villa sfida il Tottenham (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria: Damsgaard piace sempre in Inghilterra e sarebbe pronta a scatenarsi l’asta tra Tottenham e Aston Villa Mikkel Damsgaard, al primo allenamento con il resto della Sampdoria, ha finalmente conosciuto Roberto D’Aversa. Il centrocampista danese è, senza dubbio, l’elemento più talentuoso della rosa blucerchiata e ha attirato su di sé l’interesse della Premier League. A quanto riporta La Repubblica i movimenti mercato inglesi potrebbero coinvolgere anche la Sampdoria in un’asta per Damsgaard. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercatopiace sempre in Inghilterra e sarebbe pronta a scatenarsitrae AstonMikkel, al primo allenamento con il resto della, ha finalmente conosciuto Roberto D’Aversa. Il centrocampista danese è, senza dubbio, l’elemento più talentuoso della rosa blucerchiata e ha attirato su di sé l’interesse della Premier League. A quanto riporta La Repubblica i movimenti mercato inglesi potrebbero coinvolgere anche lain un’asta per. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

