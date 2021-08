Riforma Cartabia, Buffagni: “Deputati M5s assenti? I furbi vengano espulsi”. Fraccaro: “La disciplina di gruppo è importante” (Di martedì 3 agosto 2021) “Ci sono delle regole di gruppo che vanno rispettate. So che alcuni assenti avevano dei problemi personali seri e per chi ha fatto il furbo va applicato il regolamento. espulsioni? Auspico di sì”. Sono le parole di Stefano Buffagni dopo l’intervento di Alfonso Bonafede alla Camera sulla Riforma voluta da Marta Cartabia e dopo il caso dei 13 Deputati assenti per il voto di fiducia. Per Riccardo Fraccaro “la disciplina di gruppo è importante e chi di dovere farà una valutazione”. Chi non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) “Ci sono delle regole diche vanno rispettate. So che alcuniavevano dei problemi personali seri e per chi ha fatto il furbo va applicato il regolamento.oni? Auspico di sì”. Sono le parole di Stefanodopo l’intervento di Alfonso Bonafede alla Camera sullavoluta da Martae dopo il caso dei 13per il voto di fiducia. Per Riccardo“ladie chi di dovere farà una valutazione”. Chi non ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Bonafede: “Reati di mafia? Per Salvini la norma non andava cambiata, fa specie che a dirlo sia st… - fattoquotidiano : INTERVISTA A NICOLA GRATTERI Il procuratore di Catanzaro, intervistato da @marcotravaglio, esamina i pro e i contro… - Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - Namast70961553 : RT @serebellardinel: Abbiamo alzato le barricate contro #Cartabia? SI'! Siamo stati gli unici?Orgogliosamente sì! È nel nostro dna essere i… - giul9801 : RT @laura_maffi: Un immenso Alfonso Bonafede in aula, mette le cose in chiaro ripristinando la verità sulla riforma Cartabia, sputtanando i… -