Regione Lazio hackerata: pirati entrati con la password di un dirigente di Frosinone, persi milioni di dati (Di martedì 3 agosto 2021) Tutto perduto: tutti i dati della Regione che non si trovassero al sicuro su server fisici, ossia il database della sanità e della protezione civile, così come il bilancio, potrebbero... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 agosto 2021) Tutto perduto: tutti idellache non si trovassero al sicuro su server fisici, ossia il database della sanità e della protezione civile, così come il bilancio, potrebbero...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - _Sillyhound : Ma @nzingaretti, oltre a lamentare attacchi terroristici contro i sistemi informatizzati della regione #Lazio, lo s… - 666Burzum777 : RT @gr_grim: L'intero sistema informatico della Regione Lazio bloccato da qualche frescone che scarica un cryptolocker (altro che 'attacco… -