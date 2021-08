PRIMAVERA - Turris-Napoli 1-0 20' Giannone | finita la partita! Cuore e cazzimma non bastano ad un buon Napoli

(Di martedì 3 agosto 2021)90' - Finisce la partita senza recupero, vince laper 1-0 con la rete su punizione di. Unha giocato con caparbietà e, soprattutto nella ripresa, al cospetto di una squadra professionistica come lache disputerà il prossimo campionato di Serie C. Tra gli azzurrini c'erano tante assenze, visto che molti ragazzi sono stati aggregati alla prima squadra. Untest da parte delin ...

Termina il primo tempo 45' - Ripartenza della Turris chiusa da Leonetti: Barba respinge il tiro del numero 11 44' - Primo tiro in porta del Napoli: ...22' - Cross di Varrutti dalla sinistra, controlla sulla destra Nunziante, stop di petto e conclusione sul primo palo: attento Pinto che respinge 20' - Gol ...