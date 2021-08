Piazza Affari piatta, rally di Stellantis (Di martedì 3 agosto 2021) Chiusura in parità per Piazza Affari dove, con un +4,23% spicca la performance di Stellantis dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. La casa nata dal matrimonio tra FCA e PSA ha terminato i primi sei mesi dell’anno con un Ebit pro-forma di 8,6 miliardi, dai 752 milioni del 2020. Gli analisti avevano stimato un dato in quota 6 miliardi. Con un Ebit margin che si è attestato all’11,4% (16,1% in Nord America), la quarta casa automobilistica a livello mondiale ha migliorato la guidance 2021 sul margine operativo rettificato portandola a circa il 10% (5,5-7,5% in precedenza). Sul Ftse Mib, che si è fermato a 25.356,15 punti (+0,02%), si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Chiusura in parità perdove, con un +4,23% spicca la performance didopo la pubblicazione dei conti trimestrali. La casa nata dal matrimonio tra FCA e PSA ha terminato i primi sei mesi dell’anno con un Ebit pro-forma di 8,6 miliardi, dai 752 milioni del 2020. Gli analisti avevano stimato un dato in quota 6 miliardi. Con un Ebit margin che si è attestato all’11,4% (16,1% in Nord America), la quarta casa automobilistica a livello mondiale ha migliorato la guidance 2021 sul margine operativo rettificato portandola a circa il 10% (5,5-7,5% in precedenza). Sul Ftse Mib, che si è fermato a 25.356,15 punti (+0,02%), si ...

