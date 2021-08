Perché la Polonia accoglierà l’atleta bielorussa critica contro il regime di Lukashenko (Di martedì 3 agosto 2021) La resistenza in Bielorussia sembra essere passata in secondo piano, ma le Olimpiadi di Tokyo ci ricordano Perché non abbassare la guardia su cosa accade a Minsk. l’atleta bielorussa Kristina Timanovskaya ha denunciato il suo paese Perché ha tentato di rimpatriarla contro la sua volontà. Dopo ore convulse, scortata dalla polizia che ha sventato una partenza sempre più simile a un rapimento, ha ottenuto un visto dalla Polonia, dove volerà presto come rifugiata. Le ragioni del dissidio con gli allenatori non erano politiche, ma tutte sportive: è bastato per scoperchiare un vaso di Pandora di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) La resistenza in Bielorussia sembra essere passata in secondo piano, ma le Olimpiadi di Tokyo ci ricordanonon abbassare la guardia su cosa accade a Minsk.Kristina Timanovskaya ha denunciato il suo paeseha tentato di rimpatriarlala sua volontà. Dopo ore convulse, scortata dalla polizia che ha sventato una partenza sempre più simile a un rapimento, ha ottenuto un visto dalla, dove volerà presto come rifugiata. Le ragioni del dissidio con gli allenatori non erano politiche, ma tutte sportive: è bastato per scoperchiare un vaso di Pandora di ...

Advertising

Azione_it : Ungheria e Polonia sono i Paesi che sistematicamente attraggono investimenti perché tengono più basso il costo del… - ilpost : Di solito il presidente polacco è molto rapido a congratularsi per i successi degli atleti nazionali. In questo cas… - MoistureVapor8r : RT @Linkiesta: Perché la Polonia accoglierà l’atleta bielorussa critica contro il regime di Lukashenko Varsavia ospita diversi antagonisti… - andrea_BGO : @marcomazz @VinceMartucci Usciamo con amaro in bocca perché Argentina era alla nostra portata, ma rimaniamo ampiame… - _ilovedelpo : @mike__mania Perché a me sono simpatici e non sono montati come quelli della Polonia -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Polonia L'Ungheria evoca uscita dall'Ue quando dovrà contribuire a budget ... al pari di quello della Polonia. Il piano del governo di Budapest, che avrebbe dovuto essere ... L'Ungheria "è stata attaccata su una scala senza precedenti, solo perché la protezione dei bambini e ...

Ungheria fuori da Ue senza pagare il Bilancio?/ 'Basta attacchi sulle nostre scelte!' Charlotte Casiraghi/ Figlia Carolina di Monaco non è principessa: ecco perché Alcune settimane fa Bruxelles ha avviato una procedura di infrazione sia per l'Ungheria sia per la Polonia a causa di una ...

Efsa, al via campagna per scelte alimentari consapevoli e sicure latinaoggi.eu ... al pari di quello della. Il piano del governo di Budapest, che avrebbe dovuto essere ... L'Ungheria "è stata attaccata su una scala senza precedenti, solola protezione dei bambini e ...Charlotte Casiraghi/ Figlia Carolina di Monaco non è principessa: eccoAlcune settimane fa Bruxelles ha avviato una procedura di infrazione sia per l'Ungheria sia per laa causa di una ...