“Neanche la terza dose basterà, dovremo farne una quarta”. L’avvertimento del prof Silvestri (Di martedì 3 agosto 2021) Come sta accadendo in Israele e presto nel Regno Unito, anche in Italia si andrà molto probabilmente incontro alla terza dose del vaccino anti Covid, se non addirittura a una quarta dose. È quello che sostiene il virologo della Emory University di Atlanta, Guido Silvestri, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’: “Non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus”. Il virologo si dice favorevole al Green Pass: “Se diciamo alle persone ‘vaccinatevi’, ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l’incentivo a ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Come sta accadendo in Israele e presto nel Regno Unito, anche in Italia si andrà molto probabilmente incontro alladel vaccino anti Covid, se non addirittura a una. È quello che sostiene il virologo della Emory University di Atlanta, Guido, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’: “Non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus”. Il virologo si dice favorevole al Green Pass: “Se diciamo alle persone ‘vaccinatevi’, ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l’incentivo a ...

Advertising

TommyBrain : RT @scenarieconomic: Parlano di terza dose, ed ancora non sappiamo neanche come sarà la quarta ondata - IacobellisT : RT @scenarieconomic: Parlano di terza dose, ed ancora non sappiamo neanche come sarà la quarta ondata - SoniaLaVera : RT @claudio_2022: Parlano di terza dose, ed ancora non sappiamo neanche come sarà la quarta ondata. - maxxxks : RT @scenarieconomic: Parlano di terza dose, ed ancora non sappiamo neanche come sarà la quarta ondata - Diego_Bruno80 : RT @scenarieconomic: Parlano di terza dose, ed ancora non sappiamo neanche come sarà la quarta ondata -