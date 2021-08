Napoli, Insigne è tornato: ora l'incontro con De Laurentiis per il rinnovo (Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzo Insigne torna a casa azzurri. Dalla Nazionale al Napoli (passando per Ibiza): e il tormentone estivo a distanza alimentato da un fiume di parole, mezze frasi sussurrate e messaggi più o meno ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzotorna a casa azzurri. Dalla Nazionale al(passando per Ibiza): e il tormentone estivo a distanza alimentato da un fiume di parole, mezze frasi sussurrate e messaggi più o meno ...

