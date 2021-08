Marina di Pisciotta | bagnini salvano 70enne salernitano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È successo pochi minuti dopo le ore 16, sulla spiaggia ‘Acquabianca’ adi: un, originario di Salerno, mentre era in acqua si è allontanato dalla riva e, a causa delle Forti correnti e del mare agitato, non è riuscito più a ritornare a riva. In soccorso sono subito giunti con l’impiego della moto d’acqua, iSeikh Nadim, Islam Afran, Giovanni Marsicano. Con l’ausilio di Aniello Fedullo, coadiuvati da Massimo Zanichelli, della Società Nazionale di Salvamento di Mantova, hanno messo in salvo l’uomo. L’operazione si è conclusa ...