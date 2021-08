Macron, letame e disinformazione (Di martedì 3 agosto 2021) Sui gruppi Telegram gestiti da vari negazionisti della pandemia nelle ultime 48 ore sono stati fatti circolare svariati video che hanno come fonti altri gruppi legati a QAnon che non vogliono che vi vacciniate. Si tratta di video, anche datati, che dovrebbero servire a convincere la gente a scendere in piazza e a protestare. Si usano video che arrivano da altri Paesi, video che devono servire a convincere i tanti spaventati dalla pandemia e dal vaccino che nel resto del mondo la gente ha cominciato a ribellarsi sul serio. Uno dei video ha attirato la mia attenzione perché l’avevo già visto un bel po’ di tempo fa. Condiviso sul gruppo The Storm-Q17 (oltre 37mila follower) da una certa ... Leggi su butac (Di martedì 3 agosto 2021) Sui gruppi Telegram gestiti da vari negazionisti della pandemia nelle ultime 48 ore sono stati fatti circolare svariati video che hanno come fonti altri gruppi legati a QAnon che non vogliono che vi vacciniate. Si tratta di video, anche datati, che dovrebbero servire a convincere la gente a scendere in piazza e a protestare. Si usano video che arrivano da altri Paesi, video che devono servire a convincere i tanti spaventati dalla pandemia e dal vaccino che nel resto del mondo la gente ha cominciato a ribellarsi sul serio. Uno dei video ha attirato la mia attenzione perché l’avevo già visto un bel po’ di tempo fa. Condiviso sul gruppo The Storm-Q17 (oltre 37mila follower) da una certa ...

