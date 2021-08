Julia Roberts, cosa faceva prima di diventare una star: non immaginerete, ma è proprio così (Di martedì 3 agosto 2021) Julia Roberts, non tutti lo sanno, cosa faceva prima di diventare attrice: il retroscena che non ti aspetti. Attrice e produttrice statunitense, Julia Roberts è amata in tutto il mondo. E’ stata lei a vincere nel 2001 l’Oscar alla migliore attrice. Il primissimo ruolo importante è nel film Fiori D’Acciaio. La Robert è divenuta una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 3 agosto 2021), non tutti lo sanno,diattrice: il retroscena che non ti aspetti. Attrice e produttrice statunitense,è amata in tutto il mondo. E’ stata lei a vincere nel 2001 l’Oscar alla migliore attrice. Il primissimo ruolo importante è nel film Fiori D’Acciaio. La Robert è divenuta una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ssgabela : nemiche amiche- 10/10 bellissima storia belllissima musica julia roberts negli anni d’oro mai vista così bella wow nnt da aggiungere - matimikaelson : @sslvatorebllmy non in ordine ma megan fox, angelina, julia roberts e emma watson le tue? - fleurljs : io stanotte sicuro non dormirò per il caldo, quindi devo scegliere quale film con Julia Roberts vedere - DrGregHouse73 : @eric_patris @Turchina2b Lei ha gli stivali di Julia Roberts in Pretty woman... - dvngswoman : RT @hollandscurls_: julia roberts è una delle donne più belle del mondo -