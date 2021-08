Il Telegraph: agli arbitri inglesi è stato detto di non concedere più “rigorini” alla Sterling (Di martedì 3 agosto 2021) agli arbitri di Premier League è stata data chiara indicazione di non concedere dei calci di rigore come “quello che è stato concesso all’Inghilterra in semifinale degli Europei”. Una direttiva in linea con quelle dell’Uefa per il torneo delle nazionali, che in Italia sono già state ribadite per mano del nuovo designatore Gianluca Rocchi. A riferirlo è il Telegraph, che spiega come adesso i direttori di gara britannici dovranno rivedere i criteri dei falli da rigore. Questo servirà ad evitare di sanzionare contatti minimi e il VAR avrà potere d’intervento per modificare queste decisioni. Bisognerà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021)di Premier League è stata data chiara indicazione di nondei calci di rigore come “quello che èconcesso all’Inghilterra in semifinale degli Europei”. Una direttiva in linea con quelle dell’Uefa per il torneo delle nazionali, che in Italia sono già state ribadite per mano del nuovo designatore Gianluca Rocchi. A riferirlo è il, che spiega come adesso i direttori di gara britannici dovranno rivedere i criteri dei falli da rigore. Questo servirà ad evitare di sanzionare contatti minimi e il VAR avrà potere d’intervento per modificare queste decisioni. Bisognerà ...

Ultime Notizie dalla rete : Telegraph agli Londra: terze dosi per 32 milioni di inglesi dal mese prossimo ... può rivelare The Telegraph. Tra i timori che l'efficacia dei vaccini possa iniziare a diminuire, i ... A tutti gli adulti di età pari o superiore a 50 anni, nonché agli immunodepressi, verranno offerti ...

Scontro Kane - Tottenham, l'attaccante salta gli allenamenti ... non si è presentato agli allenamenti e il club londinese dal canto suo ha ribadito come Kane non sia sul mercato, né a dire il vero lo è mai stato. Per il Daily Telegraph è "difficile risanare un ...

