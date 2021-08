I post antisemiti non sono rimossi dai social nell’80% dei casi, rivela uno studio (Di martedì 3 agosto 2021) Foto: UnsplashLe principali piattaforme di social media non riescono a eliminare oltre l’80% dei post antisemiti sulle loro piattaforme, secondo quanto riferisce un nuovo studio. La ricerca è stata condotta dal Center for Countering Digital Hatred (Ccdh) che si occupa di monitorare i contenuti d’odio online. Il Centro ha dichiarato di aver riportato più di 700 post antisemiti che sono stati complessivamente visualizzati 7,3 milioni di volte su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Dallo studio emerge che Facebook è la piattaforma peggiore ad ... Leggi su wired (Di martedì 3 agosto 2021) Foto: UnsplashLe principali piattaforme dimedia non riescono a eliminare oltre l’80% deisulle loro piattaforme, secondo quanto riferisce un nuovo. La ricerca è stata condotta dal Center for Countering Digital Hatred (Ccdh) che si occupa di monitorare i contenuti d’odio online. Il Centro ha dichiarato di aver riportato più di 700chestati complessivamente visualizzati 7,3 milioni di volte su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Dalloemerge che Facebook è la piattaforma peggiore ad ...

