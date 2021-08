Hacker, Regione Lazio ancora sotto attacco: dopo 48 ore continuano i blitz dei pirati. "Ripartire entro il 13 agosto" (Di martedì 3 agosto 2021) Zingaretti definisce la deadline entro la quale bisogna far Ripartire il sistema. E se il governatore esclude qualsiasi trattativa coi sabotatori, gli esperti avvertono: "per recuperare dati che non hanno backup occorre parlare con loro" Leggi su repubblica (Di martedì 3 agosto 2021) Zingaretti definisce la deadlinela quale bisogna faril sistema. E se il governatore esclude qualsiasi trattativa coi sabotatori, gli esperti avvertono: "per recuperare dati che non hanno backup occorre parlare con loro"

Advertising

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Dicono che l'attacco #hacker alla Regione Lazio sia un'azione terroristica senza precedenti. E pensare che avrebbero potu… - nimloth_1 : RT @lefrasidiosho: Attacco #hacker alla Regione Lazio -