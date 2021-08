Gigio Donnarumma, relax al Sud per il campione azzurro prima della sua nuova avventura con il Psg (Di martedì 3 agosto 2021) Gianluigi "Gigio" Donnarumma, portiere della nazionale italiana e campione d'Europa, è a Contursi Terme per trascorrere qualche giorno di relax in famiglia nella nota località termale in provincia di Salerno. Il sindaco Alfonso Forlenza lo ha accolto a braccia aperte congratulandosi con Gigio per la vittoria degli Europei. prima della nuova avventura calcistica con il Paris Saint-Germain, l'ex portiere del Milan ha scelto Contursi per godersi una meritata vacanza con la famiglia. Il sindaco ha rinnovato a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 3 agosto 2021) Gianluigi ", portierenazionale italiana ed'Europa, è a Contursi Terme per trascorrere qualche giorno diin famiglia nella nota località termale in provincia di Salerno. Il sindaco Alfonso Forlenza lo ha accolto a braccia aperte congratulandosi conper la vittoria degli Europei.calcistica con il Paris Saint-Germain, l'ex portiere del Milan ha scelto Contursi per godersi una meritata vacanza con la famiglia. Il sindaco ha rinnovato a ...

