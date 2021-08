Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: la giovane Denise aspetta un bambino (Di martedì 3 agosto 2021) Gigi D’Alessio diventa di nuovo papà. Il cantautore napoletano aspetta il quinto figlio da Denise Esposito (più giovane di 26 anni) dopo avermi avuti tre dalla prima moglie Carmela Barbato e uno dalla Tatangelo. Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: Denise Esposito aspetta un bambino A illustrare le immagini esclusive della nuova vita di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 agosto 2021)diventa di nuovo. Il cantautore napoletanoil quinto figlio daEsposito (piùdi 26 anni) dopo avermi avuti tre dalla prima moglie Carmela Barbato e uno dalla Tatangelo.per laEspositounA illustrare le immagini esclusive della nuova vita di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

