Fineco | miglior primo semestre | utile sale a 184 | 6 milioni

La rete dei consulenti finanziari è composta da 2.731 unità distribuita sul territorio con 414 negozi finanziari (Center). La raccolta nei primi sei mesi dell'anno tramite la rete di ...... in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, che era stato ilrisultato ...5 milioni di euro, trainati dall'Investing (+22,7%) grazie al crescente contributo diAsset ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Finecobank ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile netto di 184,6 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa ...Fineco chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto Utile netto a 184,6 milioni, il migliore di sempre e in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (ANSA) ...