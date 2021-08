Ferrari | motore Leclerc inutilizzabile dopo incidente Ungheria

Advertising

FBiasin : Questa #Ferrari sì che ha un gran motore! Vanessa d’argento. A 30 anni. Ha fatto una cosa immensa. #tokyo2020… - scintillerosse : Filippo quando hai finito con la pista ci servi per trainare una Ferrari okay? motore nuovo per motore nuovo facciamo l'upgrade della vita - chiadebas3 : RT @f1world_it: ??| La #Ferrari comunica che il motore di #Leclerc è stato irrimediabilmente compromesso dal contatto con #Stroll durante il… - elesseti : RT @andrealecl16: Stroll spacca la macchina e motore a Leclerc : 5 posizioni di penalità Leclerc deve montare la 4a PU : 10 posizioni di p… - Ralfmacher : RT @f1world_it: ??| La #Ferrari comunica che il motore di #Leclerc è stato irrimediabilmente compromesso dal contatto con #Stroll durante il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari motore

Ildelladi Charles Leclerc non sarà più utilizzabile dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto senza colpa il pilota monegasco alla partenza del Gp di Ungheria, domenica scorsa. Lo ...Brutte notizie per la. L'incidente del via in Ungheria, che è costato il ritiro a Charles Leclerc, ha avuto conseguenze anche peggiori per la SF21 del monegasco. Il Cavallino ha infatti comunicato che la power unit ...Due giorni e sette prove speciali, tre diverse, per un totale di 77 km cronometrati. Partenza e arrivo a Maranello con il riordino antistante al Museo Ferrari ...Piove sul bagnato in casa Ferrari. L’amarezza, sia della Scuderia che di Charles Leclerc, dopo l’uscita di scena del monegasco alla prima curva per l’incosciente errore di Lance Stroll (che si vedrà p ...