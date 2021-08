Covid 4.845 casi e 27 morti. Tasso di positività scende a 2,3% (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 4.845 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.190. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 23). Sono 209.719 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.223. Il Tasso di positività è del 2,3%, in calo rispetto al 3,8% di ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.363.374, i morti 128.115. I dimessi e i guariti sono invece 4.141.043, con un incremento di 3.615 rispetto a ieri. Gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 4.845 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.190. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 23). Sono 209.719 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.223. Ildiè del 2,3%, in calo rispetto al 3,8% di ieri. Iin Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.363.374, i128.115. I dimessi e i guariti sono invece 4.141.043, con un incremento di 3.615 rispetto a ieri. Gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 4.845 positivi e 27 vittime. +9 in terapia intensiva, +126 i nuovi ricoveri #ANSA - DomaniGiornale : Bollettino #covid19, nelle ultime 24 ore 27 morti e 4.845 nuovi contagi in Italia - alcinx : RT @Agenzia_Ansa: Gelmini: 'Vaccinazioni ad agosto senza stop' #ANSA - fanpage : ULTIM'ORA Diffuso il bollettino Covid di oggi - Nat_Casatelli : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I 4.845 positivi e 27 vittime. +9 in terapia intensiva, +126 i nuovi ricoveri #ANSA -