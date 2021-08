Congo | almeno 16 civili morti in attacco dei ribelli

Advertising

direct_congo : RT @vinzballade: @GianpieroScanu @Faccia_di_cane @laura_ceruti Senta, almeno per amor di verità, potrebbe evitare di continuare a usare il… - direct_congo : RT @FabPulvirenti: Il #RDC è la più schifosa forma di voto di scambio: Il #Movimento5stelle ha comprato i voti per le prossime elezioni (qu… - direct_congo : RT @anarcomico: Io sono contro lo Stato ma che almeno sia Sociale e che aiuti davvero i poveri. Poi se che tra i milioni di persone che gi… - kahlumir : @OfficialTozzi 4 la frase che nella giungla esistono tele e pennelli resta misteriosa. Però almeno abbiamo capito c… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo almeno

ANSA Nuova Europa

16 civili sono stati uccisi a Ituri, provincia orientale della Repubblica Democratica del(Rdc), in un nuovo attacco attribuito al gruppo armato ugandese Forze democratiche alleate (Adf), ...Kinshasa, 03 ago 16:28 - Un totale di 33 persone sono morte in un incidente stradale nella Repubblica democratica delche ha coinvolto un camion cisterna...Almeno 16 civili sono stati uccisi a Ituri, provincia orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), in un nuovo attacco attribuito al gruppo armato ugandese Forze democratiche alleate (Adf), ...In aumento in Congo gli attacchi dell’Adf, da due anni affiliato dell’Isis e al centro dell’internazionale africana del jihadismo. Si intensificano gli scontri con il governo. Inutile la presenza di 1 ...