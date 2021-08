Christian Vieri “Non prendo pasticche”: cosa sta succedendo al bomber (Di martedì 3 agosto 2021) Christian Vieri ha ammesso di recente di essere preoccupato per la usa forma fisica ma ha sottolineato di non voler far uso di pasticchette Christian Vieri in sovrappesoL’ex campione dell’Inter attualmente è in vacanza insieme alla sua compagna e alle sue bimbe. Christian Vieri, ormai non gioca più a calcio da diverso tempo ma comunque non ha lasciato il mondo dello sport. Poche ore fa, Bobo ha postato un video molto simpatico dove si è mostrato in tenuta sportiva con Alessandro Matri. I due colleghi si sono divertiti nel giocare a tennis e a partita terminata Bobo si è ... Leggi su formatonews (Di martedì 3 agosto 2021)ha ammesso di recente di essere preoccupato per la usa forma fisica ma ha sottolineato di non voler far uso dittein sovrappesoL’ex campione dell’Inter attualmente è in vacanza insieme alla sua compagna e alle sue bimbe., ormai non gioca più a calcio da diverso tempo ma comunque non ha lasciato il mondo dello sport. Poche ore fa, Bobo ha postato un video molto simpatico dove si è mostrato in tenuta sportiva con Alessandro Matri. I due colleghi si sono divertiti nel giocare a tennis e a partita terminata Bobo si è ...

MeggyTimeus : @valfurla (Christian Vieri, mamma francese e cresciuto in Australia, ma quando vestiva la maglia azzurra e segnava, non un fiato...) - treblewin2010 : inter intermilanindo_ intermilanfans christian vieri - roberto baggio - gabriel omar batistuta - angela19644 : RT @acmilan: Happy birthday, Christian Vieri! ?? Tanti auguri a @vieri_bobo per i suoi 48 anni! ?? #SempreMilan | @BancoBPMSpa https://t.… - GiorgioPasta : Christian Vieri è australiano ricordiamolo - treblewin2010 : inter intermilanindo_ intermilanfans christian vieri - roberto baggio - gabriel omar batistuta -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vieri Bobo Vieri a Formentera, le vacanze in famiglia: 'Gli amici mi sfottono' Bobo Vieri è a Formentera con la moglie Costanza e le due figlie: la sua confessione sulle ferie in famiglia. Argomenti trattati Christian Vieri: le vacanze in famiglia Christian Vieri: il matrimonio Christian Vieri: l'amore per la moglie Christian Vieri e sua moglie, Costanza Caracciolo, sono in vacanza a Formentera insieme ...

Calcio, al via il ritiro precampionato del Lornano Badesse Agli ordini di mister Alfredo Gennaioli erano presenti: PORTIERI Conti Emanuele; Noli Christian; ... Sarri Andrea CENTROCAMPISTI Buono Francesco; Cappelli Leonardo; Chiti Tommaso; Di Blasio Vieri; ...

Bobo Vieri a Formentera, le vacanze in famiglia: "Gli amici mi sfottono" Bobo Vieri ha finalmente trovato la felicità: l’ex calciatore sta trascorrendo le sue vacanze in famiglia a Formentera insieme alla moglie Costanza e alle sue due bambine. L’ex bomber è un papà presen ...

