Calciomercato Inter, rientra Nandez: “Non andrò in ritiro” (Di martedì 3 agosto 2021) Prosegue la trattativa tra Inter e Cagliari per regalare a mister Simone Inzaghi il colpo Nahitan Nandez: c’è l’annuncio dell’uruguaiano L’Inter spinge per Nahitan Nandez. I nerazzurri vogliono lasciarsi alle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 3 agosto 2021) Prosegue la trattativa trae Cagliari per regalare a mister Simone Inzaghi il colpo Nahitan: c’è l’annuncio dell’uruguaiano L’spinge per Nahitan. I nerazzurri vogliono lasciarsi alle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - donnie_darko82 : RT @DiMarzio: L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - infoitsport : Calciomercato Inter, Nandez a Cagliari: “Niente ritiro” -