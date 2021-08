Calciomercato: Contini verso il Crotone, operazione in chiusura questa settimana (Di martedì 3 agosto 2021) Il portiere andrà in prestito in Serie B Nikita Contini è prossimo a vestire la maglia del Crotone. Il Corriere del Mezzogiorno riporta che l’operazione, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 3 agosto 2021) Il portiere andrà in prestito in Serie B Nikitaè prossimo a vestire la maglia del. Il Corriere del Mezzogiorno riporta che l’, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Iezzo: “Contini sta facendo bene, ha l’età giusta per andare a fare una esperienza che conta”… - cn1926it : #Contini resta solo per fare il secondo. Per #Ounas il Napoli chiede 25 milioni – RAI - cn1926it : Futuro di #Contini incerto: adesso non è più scontata la sua cessione – Il Mattino - Cucciolina96251 : RT @GennyDelVe: Con la (quasi) cessione di #Contini al #Crotone, il #Napoli necessita un giocatore nella lista prodotto dal vivaio. Potrà e… - GennyDelVe : Con la (quasi) cessione di #Contini al #Crotone, il #Napoli necessita un giocatore nella lista prodotto dal vivaio.… -