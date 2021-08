Calcio Napoli, a Castel Volturno tornano i campioni d’Europa (Di martedì 3 agosto 2021) Il Calcio Napoli ha riabbracciato Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, dopo le fatiche e le gioie dei campionati europei. Giornata importante per il Calcio Napoli, che ha riabbracciato Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo. I tre giocatori sono stati gli ultimi a mettersi a disposizione di Spalletti, dopo le fatiche Leggi su 2anews (Di martedì 3 agosto 2021) Ilha riabbracciato Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, dopo le fatiche e le gioie dei campionati europei. Giornata importante per il, che ha riabbracciato Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo. I tre giocatori sono stati gli ultimi a mettersi a disposizione di Spalletti, dopo le fatiche

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, gli obiettivi per il centrocampo costano troppo - sscnapoli : Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quar… - SeEarn : ERIKSEN È A MILANO, NELLE PROSSIME ORE TEST CLINICI PER STABILIRE SE POTRÀ ANCORA GIOCARE IN ITALIA #Eriksen… - NCN_it : ERIKSEN È A MILANO, NELLE PROSSIME ORE TEST CLINICI PER STABILIRE SE POTRÀ ANCORA GIOCARE IN ITALIA #Eriksen… - sportli26181512 : Amichevoli Serie A: il 4 e il 5 agosto Roma, Milan, Napoli e Bologna giocano su Sky Sport: Due giorni di fuoco sui… -