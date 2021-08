Bcc di San Marzano | primo semestre in forte crescita nonostante il Covid Utile netto | +56% rispetto al 2020

(Di martedì 3 agosto 2021) Il Consiglio di amministrazione della Bcc Sanha approvato il bilancio semestrale 2021, chel’emergenza pandemica, certifica un’accelerazione del percorso di sviluppo, sia per masse intermediate che per solidità patrimoniale. In aumento anche l’che supera i 3,4 milioni di euro nel, registrando un incremento del 56%allo stesso periodo del. La raccolta complessiva si attesta a 675 milioni di euro al 30 giugno 2021, contro i 606 milioni di euro dei primi 6 mesi del, segnando unadel 10%. Il dato ...

Di seguito il comunicato: Il Consiglio di Amministrazione della Bcc San Marzano ha approvato il bilancio semestrale 2021, che nonostante l'emergenza pandemica, certifica un'accelerazione del percorso di sviluppo, sia per masse intermediate che per solidità ...