Via libera della Camera alle due fiducie sulla riforma della Giustizia (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Un via libera in due tempi, tante sono le fiducie poste dal governo alla riforma della Giustizia. La Camera ha infatti votato la prima delle due fiducie poste dal governo sulla riforma del processo penale, con 462 voti a favore, 55 contrari e 1 astenuto. Nel secondo voto di fiducia i sì sono stati 458 contro 46 contrari e un solo astenuto. Le defezioni fra i pentastellati sono state 13: si tratta di deputati che non risultano in missione, quindi assenti 'non giustificati'.

