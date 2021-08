Vanessa | è il tuo momento Ma occhio a Carey e ad Andrade

Advertising

due agosto. oggi è il tuo giorno forza vanessa tutta l'italia è con te, comunque vada sei una leggenda, gamba #vanessafe…

Comunque vada domani, quanto cazzo mancherai dopo il tuo ritiro. Forza Vanessa #Gymnastics #tokyo2020

Alle Olimpiadi è il giorno diFerrari, la ginnasta azzurra va in scena nella finale del corpo libero alle ore 10:57 italiane. Dal nostro inviato a Tokyo Valerio PiccioniFerrari si presenta in pedana col miglior punteggio della qualificazione (14.166) e di ... Per ogniinteresse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.Dopo la giornata storica di ieri con Jacobs Ferrari per la storia: «È già tanto essere qui ma so che me lo merito» ...Un paio di giorni e poi ci sarà l'ultima gara, l'ultimo atto dell'Olimpiade di Tokyo per Vanessa Ferrari (che con le compagne ha sfiorato il bronzo nella ginnastica artistica a squadre). Lunedì 2 agos ...