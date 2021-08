Tokyo 2020, Svitolina: “Non ho piani a lungo termine, non so se ci sarò a Parigi 2024” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Non so se questa sia stata la mia ultima prestazione alle Olimpiadi, non ho piani a lungo termine. Sicuramente il mio desiderio è di essere a Parigi 2024, ma prima dovrò terminare quest’anno e poi discutere con il team miei sui piani e sugli obiettivi per la prossima stagione“. Così Elina Svitolina, dopo aver ottenuto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tennista ucraina ha rilasciato dichiarazioni criptiche in quel di Tokyo, in seguito all’aver conseguito un ottimo risultato ai Giochi, non offrendo ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Non so se questa sia stata la mia ultima prestazione alle Olimpiadi, non ho. Sicuramente il mio desiderio è di essere a, ma prima dovrò terminare quest’anno e poi discutere con il team miei suie sugli obiettivi per la prossima stagione“. Così Elina, dopo aver ottenuto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di. La tennista ucraina ha rilasciato dichiarazioni criptiche in quel di, in seguito all’aver conseguito un ottimo risultato ai Giochi, non offrendo ...

