Tokyo 2020 | Settebello ai quarti da secondo nel girone

Con 3 vittorie e 2 pareggi il Settebello chiude al secondo posto la Pool A e avanza ai quarti di finale. La partita contro l'Ungheria campione d'Europa si chiude in parità 5-5. Gli azzurri hanno recuperato dallo svantaggio (la prima rete dell'Ungheria a meno di 3 minuti dall'inizio del match) grazie alle reti di Figlioli e Di Fulvio nel quarto tempo. Entrambe le squadre sono qualificate per i quarti, ma gli uomini di Campagna chiudono secondi nel girone perché la Grecia travolge 14-5 gli Stati Uniti e dunque ci mandano nei quarti. Mercoledì la sfida con la Serbia che vale il biglietto per ...

