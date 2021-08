Tokyo 2020, chi è Daisy Osakue: età, carriera e quella terribile aggressione (Di lunedì 2 agosto 2021) che le procurò una grave ferita all’occhio. Un sogno che si realizza. Daisy Osakue ha raggiunto la finale alle Olimpiadi di Tokyo nel lancio del disco femminile. Lo ha fatto eguagliando il primato italiano di Agnes Maffeis, con 63,66. Una gioia immensa per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 2 agosto 2021) che le procurò una grave ferita all’occhio. Un sogno che si realizza.ha raggiunto la finale alle Olimpiadi dinel lancio del disco femminile. Lo ha fatto eguagliando il primato italiano di Agnes Maffeis, con 63,66. Una gioia immensa per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

