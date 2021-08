Statuto M5s, Conte al bivio: “Se non ottiene un plebiscito la sua leadership va già in crisi” (Di lunedì 2 agosto 2021) Giuseppe Conte è sulle spine. Superato con difficoltà il delicatissimo snodo della riforma della giustizia, a livello di Movimento 5 Stelle in queste ore parte il primo vero voto dell’era contiana: oggi e domani si vota per il nuovo Statuto. E qui si vedrà il vero peso politico di Giuseppe Conte all’interno del Movimento 5 Stelle. Inutile dire che quanto accaduto nelle ultime soleggiate ore domenicali non promette nulla di buono: il caos grillino con 40 pentastellati assenti al voto sulla riforma Cartabia del processo penale non promette nulla di buono. I tabulati hanno registrano molte defezione targate M5S con il deputato pentastellato ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) Giuseppeè sulle spine. Superato con difficoltà il delicatissimo snodo della riforma della giustizia, a livello di Movimento 5 Stelle in queste ore parte il primo vero voto dell’era contiana: oggi e domani si vota per il nuovo. E qui si vedrà il vero peso politico di Giuseppeall’interno del Movimento 5 Stelle. Inutile dire che quanto accaduto nelle ultime soleggiate ore domenicali non promette nulla di buono: il caos grillino con 40 pentastellati assenti al voto sulla riforma Cartabia del processo penale non promette nulla di buono. I tabulati hanno registrano molte defezione targate M5S con il deputato pentastellato ...

Advertising

scenarpolitici : RT @DaniloToninelli: Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia mig… - 4ragazzi1D : RT @rassegnally: E' il #2agosto! E quindi? * Alla #Camera voto di fiducia sui due articoli della riforma #giustizia * Il #M5s vota il nuov… - rassegnally : E' il #2agosto! E quindi? * Alla #Camera voto di fiducia sui due articoli della riforma #giustizia * Il #M5s vota… - CarloneDaniela : RT @MPeninsky: @DiMaioTradotto @MPenikas Bravo Simone. Fosse stato per me, al primo punto del nuovo statuto, avrei messo la posizione polit… - ValterRimini : .@Mov5Stelle per votare lo Statuto domani su #SkyVote bisogna registrarsi alla piattaforma, oppure si entra con le… -