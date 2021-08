Simon Gautier | Dostoevskij e gli eroi del Cilento | al Festival di Pioppi il libro di Luca Maurelli video

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Da qui vedo il mare, potete localizzarmi?”. Erano le 8.55 del 9 agosto 2019 quando il giovane studente francese,, steso al sole, in un lago di sangue, nascosto alla vista dai cespugli, a poche decine di metri dalle spiagge incontaminate e affollate, provò a indicare ai centralinisti del 118 la sua posizione. Era moribondo in un anfratto della costa della Masseta, su un sentiero che collega Scario al pianoro di Ciolandrea di San Giovanni a Piro, nel. Era caduto pochi minuti prima dopo aver perso il sentiero principale mentre praticava trekking e si muoveva in direzione di Palinuro. Fu ritrovato solo dopo nove giorni, ...

'Da qui vedo il mare, potete localizzarmi?'. Erano le 8.55 del 9 agosto 2019 quando il giovane studente francese,, steso al sole, in un lago di sangue, nascosto alla vista dai cespugli, a poche decine di metri dalle spiagge incontaminate e affollate, provò a indicare ai centralinisti del 118 la sua ...: 'Sono, sono francese'. 118: 'Lei è caduto in una scarpata o in pianura?'.: 'No, in scarpata, mi potete aiutare?'. 118: 'Mi sa dire la zona, Basilicata o in Campania'.:...