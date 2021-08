Advertising

LaStampa : Sharon Stone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la vaccinazione di tutta la troupe - repubblica : Sharon Stone: 'Sul set volevo vaccini per tutti, hanno minacciato di escludermi' - solospettacolo : Sharon Stone, minacce per aver chiesto un set vaccinato - Hygbor : Sharon Stone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la vaccinazione di tutta la troupe… - PeloRoberto : RT @PivaEdoardo: grandeeeeee Sharon Stone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la vaccinazione di tutta la troupe htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

Come lei anche, affascinante 63enne, si è mostrata sul social in tenuta bikini, senza un filo di trucco o filtro, pronta per un bel bagno di sole. La segue a ruota Lady Gaga, che, ...ha subito delle minacce per aver chiesto un set completamente vaccinato. Lo ha rivelato la stessa attrice, 63 anni, in un video nel quale è candidata per il board nazionale del sindacato ...L'attrice pro vax avrebbe richiesto di lavorare alle riprese di un nuovo film dove tutti fossero immunizzati. "Se non sarà così pronta a rinunciare al lavoro" ...NEW YORK, 02 AGO - Sharon Stone ha subito delle minacce per aver chiesto un set completamente vaccinato. Lo ha rivelato la stessa attrice, 63 anni, in un video nel quale è candidata per il board nazio ...