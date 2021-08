Olimpiadi | Ferrari | ‘felicissima per argento | ero partita per far suonare inno’

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Se l’americana era battibile? Io sonoche volevo farl’inno e puntare all’oro. Ho puntato principalmente sull’esecuzione, ho avuto tantissimi problemi ai piedi era difficile, potevo anche fare un esercizio più difficile di questo ma non so se la giuria lo avrebbe pagato così, quindi è andata bene”. Lo ha detto l’azzurra Vanessadopo aver conquistato la medaglia d’nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...dalla fine delledi Tokyo 2020, l'Italia quindi tocca quota 29 medaglie e supera il suo bottino complessivo di Rio 2016 e di Londra 2012, 28 in entrambe i casi. L'argento di Vanessa...Di seguito il VIDEO dell'esercizio al corpo libero con cui Vanessaha conquistato una splendida medaglia d'argento alledi Tokyo 2021. La Campionessa del Mondo 2006 può finalmente fare festa dopo una serie infinita di sfortuna, dopo essere risalita ...Lo ha detto l'azzurra Vanessa Ferrari dopo aver conquistato la medaglia d'argento nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020. Pubblicità "Se mi è tornato in mente Rio e Londra? Mi ha fatto rimanere male ...Al netto di tutte le difficoltà, le polemiche, i dubbi e le paure, queste Olimpiadi di Tokyo non le dimenticheremo tanto facilmente. Non solo ...