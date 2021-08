Messico-Brasile oggi in tv: data, orario e diretta streaming semifinale calcio maschile Tokyo 2020 (Di martedì 3 agosto 2021) Il torneo di calcio valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 entra nel vivo con l’inizio delle semifinali. Il primo match ad andare in scena all’Ibaraki Kashima Stadium sarà Messico-Brasile, un confronto che si preannuncia altamente spettacolare considerando soprattutto l’ottimo cammino dei messicani. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 10:00 italiane (17 a Tokyo) di martedì 3 luglio; la partita sarà trasmessa in diretta su Discovery+, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale. RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Il torneo divalevole per i Giochi Olimpici dientra nel vivo con l’inizio delle semifinali. Il primo match ad andare in scena all’Ibaraki Kashima Stadium sarà, un confronto che si preannuncia altamente spettacolare considerando soprattutto l’ottimo cammino dei messicani. Ild’inizio è fissato alle ore 10:00 italiane (17 a) di martedì 3 luglio; la partita sarà trasmessa insu Discovery+, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale. RISULTATI E ...

