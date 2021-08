Maxi sequestro di articoli con falso marchio 'CE' o senza etichettatura, sei persone denunciate (Di lunedì 2 agosto 2021) MACERATA - Durissimo colpo inferto all'economia illegale dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Porto Recanati, i quali hanno portato a segno una serie di sequestri in ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 2 agosto 2021) MACERATA - Durissimo colpo inferto all'economia illegale dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Porto Recanati, i quali hanno portato a segno una serie di sequestri in ...

Advertising

forestale82 : RT @SapRoma: Giornata di super lavoro per i nostri ragazzi dei “Falchi” della Squadra Mobile di Roma ai quali va il nostro plauso per il ma… - ilbassanese : Evasione fiscale con fatture false, maxi sequestro a un imprenditore: aveva intestato i beni ai figli minori - FF_AAediPolizia : RT @SapRoma: Giornata di super lavoro per i nostri ragazzi dei “Falchi” della Squadra Mobile di Roma ai quali va il nostro plauso per il ma… - SapRoma : Giornata di super lavoro per i nostri ragazzi dei “Falchi” della Squadra Mobile di Roma ai quali va il nostro plaus… - zazoomblog : Vino sofisticato: scatta il maxi sequestro dei Nas. Ecco dove - #sofisticato: #scatta #sequestro -