Labbra rosso coca cola ed effetto vinile | il trucco lucidissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 2 agosto 2021) Spopolano le, un po’ per il tormentone in hit parade, un po’ per quell’che riflette i bagliori dell’estate! Per ottenere questa resa davvero irresistibile sulla vostra bocca, dovrete realizzare una sorta di pellispecchiante, ma aderente quanto basta per mantenersi intatta da mattino a sera. Se fino a qualche settimana fa, la mascherina oscurava il vostro sorriso, ora potete sfoggiarlo al meglio per sedurre e attirare l’attenzione, almeno all’aperto. Se quest’idea vi convince, allora questofarà per voi. ...