Ida Platano | distrutta e in lacrime | lo porterò per sempre nel mio cuore

(Di lunedì 2 agosto 2021) Personaggio, ma non solo: in una lunga intervista Idaci mostra la donna alle spalle della “dama”. Spesso, nel guardare i divi del piccolo schermo, si tende a dimenticare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Il settimanale ha anche contattato Gemma alle prese con un'estate rilassante e in compagnia delle amiche di sempre tra cui: "E' stata una stagione faticosa, anche se non sono mancati i ...Verso la fine della stagione di Uomini e Donne, è tornata nel programma, una dama di vecchia conoscenza,, la quale, era uscita in precedenza, con il cavaliere Riccardo Guarnieri, dopo una serie di alti e bassi, che hanno caratterizzato la loro storia. Purtroppo, l'amore tra i due, è finito ...Brutte notizie per Gemma Galgani che, secondo alcune indiscrezioni, presto potrebbe vedersi rubare il posto di star del programma che l’ha resa ...La dama del trono Over del dating show condotto da Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Ida Platano, dama del trono Over di Uomini e Donne, ha fatto una triste conf ...