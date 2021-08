I dubbi su Jacobs. Il Washington Post: «Non è colpa sua ma lo sport è pieno di truffatori» (Di lunedì 2 agosto 2021) Il mondo dubita di Jacobs e della sua lealtà sportiva. Nessuno pronuncia la parola doping ma i suoi rapidissimi miglioramenti portano giornalisti e commentatori a porsi domande. L’articolo del New York Times comincia così: L’uomo in corsia 3 era un mistero per chiunque, compresi gli sprinter che hanno partecipato alla finale. “Veramente non sapevo nulla di lui” ha detto Fred Kerley medaglia d’argento. “Pensavo che i concorrenti più pericolosi fossero gli americani” è il commento del canadese De Grasse medaglia di bronzo. Aggiungete il tweet di Matt Lawton del Times: The new Olympic 100m champion, Marcell Jacobs, broke 10 seconds for the ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) Il mondo dubita die della sua lealtàiva. Nessuno pronuncia la parola doping ma i suoi rapidissimi miglioramenti portano giornalisti e commentatori a porsi domande. L’articolo del New York Times comincia così: L’uomo in corsia 3 era un mistero per chiunque, compresi gli sprinter che hanno partecipato alla finale. “Veramente non sapevo nulla di lui” ha detto Fred Kerley medaglia d’argento. “Pensavo che i concorrenti più pericolosi fossero gli americani” è il commento del canadese De Grasse medaglia di bronzo. Aggiungete il tweet di Matt Lawton del Times: The new Olympic 100m champion, Marcell, broke 10 seconds for the ...

