Giappone | fiducia consumatori in lieve crescita

(Teleborsa) – Migliora il sentiment dei consumatori Giapponesi a luglio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a 37,5 punti, rispetto ai 37,4 di giugno. L'indice resta anche al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.

Agenda del 2 agosto 2021 51,3 punti) 07:00 Giappone : Fiducia consumatori (preced. 37,4 punti) 08:00 Germania : Vendite dettaglio, annuale (atteso - 2,2%; preced. - 1,8%) 08:00 Germania : Vendite dettaglio, mensile (atteso 2%...

Fiducia consumatori Giappone in luglio

