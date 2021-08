Falsifica testamento | Gdf sequestra 1 mln di euro a un 60enne di Altamura Bari

(Di lunedì 2 agosto 2021) La guardia di finanza ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di denaro per oltre un milione dia undi) , denunciato per falsità inolografo....

Ultime Notizie dalla rete : Falsifica testamento

ildella sua convivente. Gli eredi lo denunciano. Un anziano di 80 anni è finito sotto processo.ildella sua convivente. Gli eredi lo denunciano. Un anziano di 80 anni è finito sotto processo.La guardia di finanza ha sequestrato un milione di euro all' indagato per falsità in testamento olografo.Lo zio dell’indagato, deceduto nel 2019, celibe e senza figli, era affetto da gravi malattie ch ...La guardia di finanza ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di denaro per oltre un milione di euro a un 60enne di Altamura (Bari) , ...