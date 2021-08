De Donno ucciso una seconda volta e questo è accaduto nel mondo virtuale

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre l’Italia si scanna sui vaccini, si dispera sul greenpass, si esalta alle imprese di Jacobs e Tamberi, qualcosa di sordido si compie nei bassifondi della rete. Hannoun’altrail dottor De, trovato impiccato pochi giorni fa nella sua casa di Curtatone, cuore mantovano. Denigrato, isolato, umiliato col camice addosso, Denon può riposare ancora: chi lo odiava da vivo ha continuato, chi lo diffamava ha continuato, come qualche carogna della sotto informazione mercenaria. Altri lo hanno esaltato in modo strumentale, e non manca chi ha provato a sottrarre il cadavere. Sono fiorite le immancabili ...