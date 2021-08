Covid, contagi in calo ma aumentano i ricoveri. Preoccupano Sardegna e Sicilia (Di lunedì 2 agosto 2021) I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila. Rallenta però la curva di crescita del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila. Rallenta però la curva di crescita del ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zangrillo: 'Comunicare ogni giorno numeri contagi non reali è dannoso'. - Adnkronos : #Covid Israele, 2.114 nuovi contagi e 212 ricoverati gravi. - MediasetTgcom24 : Iss: balzo di contagi tra maschi under 40, è effetto Europei calcio #covid - ghilanfra : RT @FrancescaMich14: @crotti8 @borghi_claudio Vivo a Londra, e si vive liberi. Dopo il 19 luglio sono cadute le ultime restrizioni ( no soc… - docdrugztore : RT @EmMicucci: #Coronavirus 3.190 nuovi contagi oggi e ancora 20 morti. Ma appena 83.223 tamponi, dimezzati in un giorno. Salgono i pazie… -