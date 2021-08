Così i popolari guardano al futuro (verde) tracciato da Draghi (Di lunedì 2 agosto 2021) “verde è popolare” è una associazione, non un partito. Nasce dall’iniziativa di alcune persone di buona volontà – non tutti politici – di estrazione democristiana e ambientalista. Il punto di partenza è stata la riflessione sulle encicliche sociali di papa Francesco, particolarmente la Laudato si’,col suo poderoso appello per la “difesa del creato”. Il resto lo fa il “mood europeo”, ancora inesplorato dalla sonnacchiosa stampa italiana, che se ne accorgerà con stupore fanciullesco dopo le elezioni tedesche: il tema ambientale in Europa determina i risultati elettorali, dopo la pandemia in maniera esponenziale. In Germania i Verdi arriveranno primi o secondi, comunque ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 agosto 2021) “è popolare” è una associazione, non un partito. Nasce dall’iniziativa di alcune persone di buona volontà – non tutti politici – di estrazione democristiana e ambientalista. Il punto di partenza è stata la riflessione sulle encicliche sociali di papa Francesco, particolarmente la Laudato si’,col suo poderoso appello per la “difesa del creato”. Il resto lo fa il “mood europeo”, ancora inesplorato dalla sonnacchiosa stampa italiana, che se ne accorgerà con stupore fanciullesco dopo le elezioni tedesche: il tema ambientale in Europa determina i risultati elettorali, dopo la pandemia in maniera esponenziale. In Germania i Verdi arriveranno primi o secondi, comunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Così popolari Attacco a Cuba. Guerra dei simboli contro il continente Così, si cerca di intorpidire le vittorie degli atleti venezuelani a Tokyo, a meno che non si ... come quello di Cuba, dedica gran parte delle proprie risorse alla difesa delle esigenze popolari. E ...

Da marxista dico no al green pass e alla gestione criminale della pandemia ... queste liturgie da preti della scienza de noantri sono un attacco alle classi popolari e ai ceti ... fatta di intervento sugli effetti della malattia, così come della vita umana in senso più ampio, con ...

