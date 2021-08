Come funziona il cashback in autostrada per i ritardi dovuti ai cantieri (Di lunedì 2 agosto 2021) (Mauro Scrobogna/La Presse)Un rimborso del pedaggio autostradale basato sull’effettivo tempo di percorrenza, in caso di cantieri che possano aver causato rallentamenti e ritardi: parte questo mese il test del cashback di Autostrade per l’Italia, che sarà riservato dapprima a circa 10mila utenti, per poi essere esteso a fine estate. Al centro c’è Free to X, un’applicazione dell’omonima società detenuta da Aspi che si occupa di servizi avanzati per la mobilità, con cui l’automobilista potrà inviare la fotografia degli scontrini per attestare la durata del proprio viaggio (chi usa Telepass potrà comunicare più facilmente ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) (Mauro Scrobogna/La Presse)Un rimborso del pedaggiole basato sull’effettivo tempo di percorrenza, in caso diche possano aver causato rallentamenti e: parte questo mese il test deldi Autostrade per l’Italia, che sarà riservato dapprima a circa 10mila utenti, per poi essere esteso a fine estate. Al centro c’è Free to X, un’applicazione dell’omonima società detenuta da Aspi che si occupa di servizi avanzati per la mobilità, con cui l’automobilista potrà inviare la fotografia degli scontrini per attestare la durata del proprio viaggio (chi usa Telepass potrà comunicare più facilmente ...

